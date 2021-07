Salgono (misteriosamente) i positivi in provincia

La Spezia - Stando ai numeri del bollettino diramato dalla Regione Liguria, sale a 201 il numero dei casi attualmente positivi in provincia, nonostante nelle ultime 24 ore non siano stati segnalati nuovi positivi nel territorio di competenza di Asl 5. Il dato odierno potrebbe dunque essere errato, oppure frutto di un riconteggio che riguarda quanto comunicato nei giorni scorsi.

Scende, invece, il numero dei ricoverati al San Bartolomeo: ieri erano 3, oggi sono 2 e rimane vuoto il reparto Covid di Terapia intensiva. Inalterato anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali spezzini, fermi a 471 dall'inizio della pandemia.



A livello regionale sono 10 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 2.866 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.372 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi positivi sono stati registrati in Asl 2 (1), in Asl 3 (8) e in Asl 4 (1).