Salgono i numeri nello Spezzino: 18 nuovi positivi, un ricovero e una vittima

La Spezia - Diciotto nuovi positivi, un ricovero al Sant'Andrea e un decesso: si tratta di una donna di 72 anni ricoverata alla Spezia. Il totale delle vittime in provincia è di 472 da inizio pandemia. Il numero totale dei positivi sale a 252 mentre le sorveglianze attive sono 88, undici in più rispetto alla giornata di ieri. Sono questi i numeri messi in evidenza dal bollettino giornaliero emesso dalla struttura regionale e Alisa.

A livello regionale sono 55 i nuovi positivi 2628 tamponi molecolari e 3245 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore ed è la provincia di Genova, con 23, quella con il maggior numero di nuovi casi, seguita da Imperia (12) e Savona (3).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 16 le persone ricoverate negli ospedali liguri e cinque sono ricoverate in Terapia intensiva. Il numero totale delle vittime del Covid, in Liguria, è 4.356. Le sorveglianze attive in Liguria sono 358. Il numero dei guariti rispetto alla giornata di ieri è 59.



In merito alle vaccinazioni prosegue la campagna in tutta la Liguria: nelle ultime 24 ore sono stati somministrati più di un milione e mezzo di vaccini. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 75.778 persone.