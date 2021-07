Salgono ancora i positivi, ma gli ospedali spezzini restano Covid free

La Spezia - Sono 13 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella provincia spezzina. Il totale, sul quale non hanno evidentemente inciso le guarigioni, sale così a 278 (13 più di ieri). Invariate le cifre che riguardano le ospedalizzazioni, i ricoveri in Terapia intensiva e i decessi di pazienti Covid-19 positivi: tra ieri e oggi non ci sono stati ingressi di pazienti Covid positivi né al San Bartolomeo, né al Sant'Andrea, né sono state compilate schede di decesso.



A livello regionale sono 110 i nuovi positivi, a fronte di 3.259 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.015 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 13 casi emersi nello Spezzino, se ne sono registrati 20 in Asl 1, 10 in Asl 2, 57 in Asl 3 e 8 in Asl 4. Due sono i tamponi non riconducibili a persone residenti in Liguria.

Il computo totale dei casi attualmente attivi in Liguria è di 104.106 (110 più di ieri), mentre i ricoveri sono 21 (2 più di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva rimangono 6.



A fronte di 1.739.851 dosi di vaccino consegnate alla Liguria ne sono state somministrate

1.560.023, pari al 90 per cento del totale.

Nella provincia spezzina nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.512 dosi di vaccino a m-Rna e 281 di siero a vettore virale. Ne sono così state inoculate in totale 212.368 dall'inizio della campagna di vaccinazione, di cui 80.767 seconde dosi.