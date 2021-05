Ruba una bici, mette in scena un maldestro tentativo estorsivo e viene denunciato

La Spezia - Il furto di una bici ha fatto scattare i controlli della Polizia di Stato. Il furto è avvenuto nella giornata di ieri e una volta contattata la vittima, che ha raccontato un tentativo maldestro estorsivo, gli agenti hanno acquisiti ulteriori elementi. Sono riusciti a identificare l’autore del reato che, dopo aver ottenuto un compenso in cambio della promessa restituzione del bene sottratto, si era dato alla fuga da una diversa uscita di un cortile di via Nino Bixio. E' la storia raccontata da Città della Spezia qui.

"Vittima e testimoni - si legge in una nota della questura - confermavano l’ipotesi investigativa, fornendo elementi utili per riconoscere con certezza l’autore, che gli operatori di Polizia hanno così deferito all’A.G. per estorsione. Si tratta di un 22enne nord africano, già gravato da misura cautelare per reati della stessa natura, la cui posizione ora è al vaglio della Procura".

"Sono tuttora in corso accertamenti al fine di rinvenire la bici rubata che, verosimilmente, è stata subito ricettata - conclude la nota -. In questi giorni di riaperture che hanno fatto registrare un certo aumento di condotte illecite, l’invito rimane quello ad attivare subito il Nue 112 per gli immediati interventi del caso ed a formalizzare le relative denunce senza esitazione, perché queste forniscono, come nel caso odierno, elementi indispensabili per la prosecuzione e finalizzazione delle indagini".