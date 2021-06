Ruba una bici e chiede il 'riscatto' al proprietario, arrestato 20enne con precedenti

La Spezia - Verso le 4.30 della notte appena trascorsa, la centrale operativa della questura spezzina ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino spezzino che affermava di essere stato contattato, a mezzo citofono presso la sua abitazione in Via Pagliari, da uno sconosciuto con accento straniero che pretendeva del denaro in cambio della restituzione di una bicicletta.

La volante di pattuglia in quella zona, giunta sul posto, ha intercettato un giovane che a bordo di una bicicletta stava uscendo proprio da via Pagliari imboccando la strada per Pitelli, e provvedeva a fermarlo.

Il ragazzo, un cittadino marocchino di 20 anni, gravato da numerosi precedenti di polizia tra cui furto, ricettazione e tentata estorsione, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in sella ad una mountain bike di colore bianco e blu corrispondente alla descrizione fornita agli agenti di polizia e relativa a quella asportata poco prima da sotto l’abitazione dello spezzino che ha chiamato in questura.

Accompagnato presso gli uffici della Squadra volante, una volta esperiti gli accertamenti previsti, ed accertato che si trattava effettivamente della stessa bicicletta rubata pochi istanti prima, il 20enne è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e tentata estorsione, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Stamattina, il giovane è stato processato per direttissima e, oltre alla convalida dell’arresto, l'autorità giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso la Casa circondariale di Via Fontevivo.