Ruba una bici da 6000 euro ad un turista tedesco, i carabinieri lo identificano

La Spezia - Qualche giorno di indagini per capire chi ci fosse dietro quell'ultimo furto di una bicicletta. I carabinieri di Mazzetta hanno identificato e denunciato, per furto aggravato, un 33enne tunisino, clandestino e già noto alle forze di polizia. Tutto è scaturito dopo che un turista tedesco, in vacanza alla Spezia, aveva denunciato il furto della propria bicicletta, asportata dal camper che aveva lasciato parcheggiato nel parcheggio sotterraneo accanto alla stazione ferroviaria. Fondamentali, per giungere all’identificazione del responsabile del furto, sono state le telecamere dell’impianto di videosorveglianza del parcheggio, che hanno immortalato il reo, poi riconosciuto dai carabinieri, che ora stanno cercando di rintracciare la bicicletta rubata, una KTM del valore di seimila euro, di cui il ladro si sarebbe disfatto poco dopo il furto.