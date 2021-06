Ruba portafoglio a noto medico ma un gruppo di ragazzi vede tutto

La Spezia - Il senso civico di un gruppo di giovani ha portato all’arresto di un cittadino francese per una rapina impropria su un bus di linea. Erano le 19 circa di ieri sera quando il 47 anni, senza fissa dimora e gravato da un’espulsione dal territorio italiano per pericolosità sociale dovuta ai numerosi reati contro il patrimonio, effettuava un furto con destrezza di portafogli ai danni di un noto medico spezzino, che stava salendo sul bus alla fermata dei giardini di Via Chiodo. Il gesto è stato visto da un gruppo di giovani spezzini che, spinti da un forte senso civico, hanno provato a fermare il ladro, che però li spintonava e minacciava al fine di non perdere il possesso di quanto rubato, ponendo così in essere la fattispecie tipica di reato di rapina impropria. A quel punto fondamentale è stato l’arrivo di una pattuglia della Polizia Locale che presidiava le vie del centro urbano e raccoglieva la segnalazione dei ragazzi, che avevano anche girato un video per rendere più agevole l’identificazione dell’autore del reato.



Il transalpino alla vista della pattuglia della Polizia Locale si dava repentinamente alla fuga; una fuga che è durata pochissimo poiché, dopo poche decine metri, veniva fermato da un’altra pattuglia della Locale in servizio in moto. Il fermato, privo di qualsiasi documento di identità, veniva accompagnato presso il Comando di Viale Amendola dove veniva identificato tramite i rilievi fotodattiloscopici effettuati presso la Questura della Spezia. Dagli ulteriori accertamenti emergeva che il cittadino francese, a causa dei numerosi reati commessi che lo avevano portato alla

carcerazione, aveva a suo carico un’espulsione dal territorio nazionale emessa nel mese di Aprile dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, alla quale non aveva ottemperato. La strada che lo ha portato da Viale Amendola al carcere di Villa Andreino è stata breve: per l’inottemperanza all’espulsione e la rapina impropria il pubblico ministero di turno disponeva infatti la custodia cautelare in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.