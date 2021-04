Ruba in sacrestia, incastrato dalle telecamere e fermato dai carabinieri

La Spezia - Si è intrufolato in chiesa rubando 50 euro dalla sacrestia della chiesa Santa Maria Goretti in Via Valdellora. A incastrare, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, sono state le telecamere di videosorveglianza del luogo di culto e l'azione dei carabinieri di Mazzetta.

Era stato il parroco ad accorgersi dell'ammanco e si era rivolto ai militari mostrando anche il filmato. . Ieri sera, durante un servizio di pattuglia nelle vie cittadine, i Carabinieri hanno notato un uomo che corrispondeva a quello immortalato dalle immagini e, riconosciutolo come l’autore del furto, lo hanno fermato, identificato e perquisito. Indosso gli è stato trovato un cacciavite, che è stato sequestrato. Si tratta di marocchino, 46enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'uomo è stato così denunciato per furto e per possesso di attrezzi da scasso.



(foto: repertorio)