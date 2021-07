Rissa tra giovanissimi in Via Gioberti, sequestrati coltellacci e droga

La Spezia - Un video diventato virale che testimonia una rissa culminata con l'estrazione di un coltello e il lancio di una sedia. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì creando non poco scompiglio tra Piazza del Bastione e Via Gioberti. Una situazione al limite che porterà anche all'applicazione del Daspo "Willy" in base a quanto deciso dalle recenti operazioni della Questura della Spezia.

A seguito dell'episodio dei giorni scorsi, tra ieri sera e stanotte, la Polizia di Stato ha organizzato una serie di controlli mirati arrivando al sequestro di un modesto quantitativo di hashish e due coltellacci da cucina. Le cause della rissa di un paio di notti fa sarebbero da attribuire a futili motivi e in quel frangente, all'arrivo dell'attivazione delle forze dell'ordine tramite il numero unico delle emergenze, i ragazzi si erano sparpagliati per le strade limitrofe. Da lì a poco sono scattate le indagini della Squadra mobile che hanno concentrato gli appostamenti avvenuti nelle scorse ore.

La situazione di Piazza del Bastione negli ultimi giorni, come ha precisato anche la questura, ha visto una concentrazione anomala "di giovanissimi provenienti da altre aree cittadine dediti ad uno smodato consumo di alcolici e facili alle provocazioni". Così ieri sera alle 23 l'area è stata circondata e la Polizia è entrata in azione. "Il dirigente della Squadra Mobile dMulas con più pattuglie di personale dipendente in borghese e Volanti ha bloccato l’area di via Gioberti e via Galilei da tutte le traverse laterali e controllato i presenti e chi vi transitava - si legge in una nota -.I controlli hanno interessato 30 persone, tra le quali la metà è risultata avere precedenti penali; venivano inoltre sequestrati due coltelli oltre a 4,52 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish".

La situazione ha richiesto un maxi dispiegamento di agenti, questa condizione ha accelerato i servizi di identificazione al fine di raccogliere elementi utili per accelerare al massimo l’identificazione degli autori della rissa, ma anche delle azioni di disturbo del fine settimana in quell’area. Nell’area stazionavano anche alcuni nuclei familiari di stranieri con bambini. Ma gli accertamenti proseguono: la polizia sta ascoltando i testimoni e analizzando delle immagini provenienti dall’incrocio delle telecamere pubbliche e private e di quelle acquisite in fonti aperte, per completare il quadro di polizia giudiziaria.

In merito all'episodio avvenuto tra lunedì e martedì: "La Divisione Anticrimine della Questura ha invece aperto l’istruttoria procedimentale per l’irrogazione dei D.Ac.Ur., i cosiddetti Daspo Willy che saranno applicati agli indagati in attuazione proprio della normativa recentemente novellata per colpire le azioni di malamovida, che consente di interdire da 6 mesi a 2 anni la frequentazione degli esercizi pubblici che insistono nelle aree urbane teatro di aggressioni".

"Il monitoraggio dinamico dell’area dalla tarda serata di ieri è continuato per tutta la notte - concludono dalla questura -, mentre il pressing operativo proseguirà nei prossimi giorni e settimane in ragione delle nuove dinamiche che si sono spostate in zona dall’apertura della “zona bianca” e che sarà oggetto della rimodulazione dei servizi oggetto del Tavolo tecnico del Questore in vista dei servizi del prossimo fine settima, nel massimo coordinamento con le altre forze di polizia e con la Polizia municipale e in attuazione degli indirizzi del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica già in programma in Prefettura".