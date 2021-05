Rimozione e sequestro per una trentina di bici

La Spezia - Decine di biciclette rimosse dalla Polizia locale della Spezia alla fine dello scorso mese. Si tratta di velocipedi lasciati sul marciapiede e/o incatenati a segnaletica stradale o elementi di arredo urbano: situazioni in violazione delle norme del Codice della strada e del regolamento comunale di Polizia urbana. Si tratta altresì di una “illecita attività” che “produce intralcio alla circolazione e/o contribuisce ad acuire il degrado urbano”, come si legge nel verbale del Nucleo Decoro della Municipale del capoluogo.

Il 28 aprile sono state rimosse e posto sotto sequestro amministrativo 21 biciclette: 6 in Via Federici, 3 in Via Monfalcone, 3 in Viale San Bartolomeo, 2 in Via Giulio Della Torre, 2 in Via Rebocco, 2 in Scalinata Guidoni; le restanti tra Piazzetta San Bernardino, Via Corridoni e stazione ferroviaria di Migliarina. Le bici – ce ne sono di ogni tipo: da donna, da bambino, da uomo, mountain bike -, qualora non vengano reclamate dai proprietari, che dovranno pagare una sanzione, saranno confiscate. E il giorno 29 aprile gli agenti sono intervenuti rimuovendo cinque biciclette dalla rastrelliera di Via Manin, recidendo catene e lucchetti e portando i velocipedi nei locali della Municipale. Nell'albo pretorio del Comune della Spezia, sezione Polizia locale, è possibile visualizzare l'elenco dei mezzi rimossi.



