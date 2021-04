Ricoveri e Terapie intensive stabili. Deceduti altri due positivi

La Spezia - Si contano altri due decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ultimi giorni nel territorio della provincia spezzina. Si tratta di un uomo di 67 anni mancato nella giornata di mercoledì 28 aprile e di un uomo di 85 anni deceduto oggi. Entrambi si trovavano ricoverati presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Resta invariata invece la pressione provocata dall'epidemia sugli ospedali spezzini. Il Sant'Andrea rimane pulito, mentre in quello sarzanese sono 58 i pazienti positivi ricoverati e 9 di questi, come ieri, sono quelli in Terapia intensiva.

Il numero totale dei casi attualmente positivi scende a 656 (8 meno di ieri), nonostante che nelle ultime 24 ore siano emersi 26 nuovi contagi: le guarigioni hanno compensato l'ulteriore diffusione del virus.



A livello regionale sono 276 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.162 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.632 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai casi spezzini se ne sono registrati 33 in Asl 1, 43 in Asl 2, 139 in Asl 3 e 34 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente positivi in Liguria ammonta a 5.629 (52 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati positivi sono 535 (11 meno di ieri) e 65 sono i pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Infine, con le 11 comunicate oggi, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza in Liguria salgono a 4.183.



Per quanto riguarda i vaccini, oggi nel territorio della Asl 5 ne sono state somministrate 1.253 dosi a mRna (Pfizer/Moderna) e 266 a vettore virale (AstraZeneca/Johnson & Johnson). Il totale di sieri somministrati in provincia dall'inizio della campagna è pari a 71.162.