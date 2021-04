Residente a Pisa, spaccia a Spezia: la denuncia è doppia

La Spezia - Anche le Volanti della Polizia di Stato in pattugliamento nel Quartiere Umbertino portano "a casa" risultati tangibili contro lo spaccio di sostanza stupefacenti. Ieri pomeriggio gli agenti operativi sottoponevano a controllo in via Milazzo due persone, padre e figlio: il giovane, uno spezzino 26enne, veniva trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti della sostanza stupefacente del tipo cocaina che lo stesso affermava aver appena acquistato da uno straniero di cui forniva una precisa descrizione. Sulla base delle indicazioni, gli operatori si mettevano alla ricerca dello spacciatore e pochi minuti dopo, individuavano in via Milano un cittadino senegalese di 23 anni corrispondente alla descrizione fornita.



Questi, privo di documenti utili alla sua identificazione, veniva accompagnato in questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ed agli accertamenti di rito; sottoposto a perquisizione veniva a sua volta trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, occultata nel calzino sinistro. Dopo aver contestato la violazione amministrativa di cui all’art.75 DPR 309/90 sia al giovane consumatore spezzino che al venditore, gli operatori provvedevano a sequestrare la sostanza

stupefacente rinvenuta ed a denunciare a piede libero il cittadino senegalese per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo, inoltre, veniva sanzionato ai sensi dell’art.4 DL 19/2020 per aver violato il divieto di spostamento previsto dalla normativa anticontagio in quanto, residente nel comune di Pisa, risulta essersi spostato senza un giustificato motivo.