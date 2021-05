Rassegnamoci: piove tutto il giorno

La Spezia - Una saccatura in quota in rapido movimento dal Mediterraneo occidentale richiama correnti umide meridionali associate a cielo coperto e piogge diffuse, più insistenti a Levante anche a carattere di rovescio o isolato temporale moderato specie nelle ore centrali e pomeridiane. Fenomeni in esaurimento in serata e prime schiarite a partire da Ponente. Umidità su valori alti. Venti deboli o moderati di direzione irregolare e variabile in rotazione da Sud-Ovest in serata a Ponente; possibili rinforzi irregolari in presenza di rovesci o temporali. Mare tra poco mosso e mosso con moto ondoso in possibile aumento in serata.



(fonte Arpal)