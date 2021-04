Rapina, minacce, porto d'armi: 9 anni di scorrerie

La goccia che fa traboccare il vaso per uno spezzino 49enne è la violazione dell'affidamento ai servizi sociali. L'uomo è stato rintracciato dalla Mobile e condotto a Villa Andreini.

La Spezia - In quasi dieci anni di "carriera", tra il 2009 ed il 2018, aveva accumulato una mole impressionante di condanne: rapina aggravata, danneggiamento, guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, procurato allarme, minacce e atti persecutori, porto d’armi o oggetti atti ad offendere e interruzione di un pubblico servizio o di pubblica necessità. Da ieri è stato affidato al carcere spezzino di Villa Andreini.

Si tratta di un 49enne spezzino rintracciato dalla squadra mobile spezzina per eseguire un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Genova, a seguito di condanna già emessa dal Tribunale della Spezia e confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L'uomo era temporaneamente affidato ad una struttura, ma nell’ultimo mese ha violato le misure che gli erano state imposte. Quattro giorni fa il tribunale di sorveglianza ha quindi sospeso l’affidamento al servizio sociale e ordinato la carcerazione.