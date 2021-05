Raffica di segnalazioni, arresti e denunce in tre mesi alla Spezia

La Spezia - Sette arresti e cinque denunce in tre mesi. Cinquantadue segnalazioni e cinque sanzioni per la violazione del regolamento edilizio comunale. A queste si aggiungono altre 38 segnalazioni, sei comunicazioni di reato per violazioni edilizie, ambientala e falsità ideologica. Sono solo alcuni dati che emergono in un breve report diffuso dal Comune della Spezia sulle attività svolte dal comando di Polizia municipale con l'avvicendamento tra il comandante Alberto Pagliai e Francesco Bertoneri.

Tre mesi di indagini e attività che hanno portato anche all'arresto di un pusher nel quartiere della Pieve a seguito di numerose segnalazioni parte dei cittadini. Tra gli altri dati contenuti nella relazione sono messi in evidenza anche 3 prescrizioni ambientali per violazioni sulla gestione di rifiuti in attesa di definizione.

Dall'istituzione del terzo turno, gli agenti di Polizia locale sono aumentati e a breve si trasferiranno nella nuova caserma di Viale Amendola. Il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini ha dichiarato: "L’obiettivo sarà quello di avere 160 telecamere entro la fine del mandato. Le telecamere sono strumenti tecnologici fondamentali per coadiuvare le Forze dell’Ordine e, più di una volta, sono state determinanti per individuare comportamenti scorretti. La nuova caserma della Polizia municipale di prossima inaugurazione sarà un altro tassello per efficientare ancora di più un sistema di sicurezza integrato cittadino.”

Peracchini ha ricordato anche la sinergia a seguito del tavolo istituito con la prefettura e il rapporto con le associazioni del territorio: "Abbiamo garantito maggiori presidi sul territorio grazie agli accordi con le associazioni Ada, Anteas, Auser, Anps, Antas e Protezione civile, determinanti anche durante il lockdown e le fasi successive all’emergenza Covid-19, un piano di controlli straordinario contro la guida in stato di ebbrezza, l’istituzione del terzo turno della Municipale e del poliziotto di quartiere hanno garantito una città più sicura e con la certezza che i reati non rimangono impuniti. Con una nuova sinergia fra istituzioni, Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine, siamo riusciti ad avere un maggior controllo del territorio interforze".