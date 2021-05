Quattro ricoverati in più e un 67enne deceduto al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 43 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (di cui 5 residenti nello Spezzino), a fronte di 1.804 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.172 tamponi antigenici rapidi. 81 i guariti di giornata, che diventano 95.749 a livello regionale da inizio pandemia. E c'è un nuovo decesso di un paziente Covid-19 positivo: si tratta di un uomo di 67 mancato nella giornata di ieri all'ospedale di Sarzana. Sono 4.323 i decessi di pazienti Covid-19 positivi in Liguria da inizio pandemia, 464 quelli occorsi negli ospedali spezzini.



Gli attuali positivi in Liguria sono 2.689 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 383 nello Spezzino, numero invariato. Crescono i ricoverati positivi al coronavirus: ora, a livello regionale, sono 159 (7 in più), di cui 30 in terapia intensiva; in Asl5 (al San Bartolomeo, visto che il Sant'Andrea permane 'pulito') sono 23 (4 in più rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva.

Sono infine 1.428 i liguri in sorveglianza attiva, di cui 289 in Asl5, e 994 (-30) quelli in isolamento domiciliare.