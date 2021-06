Quasi mille chilometri in treno, arrestato alla stazione

La Spezia - Ha attraversato tutta la penisola in treno ma il suo viaggio si è fermato nella stazione della Spezia, quando gli agenti del locale Posto Polfer, lo scorso venerdì 25 giugno, lo hanno fermato per un controllo. Attraverso le verifiche sull’identità personale, un cittadino senegalese di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato così arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nel comune di Locri (Rc). Il provvedimento era stato disposto lo scorso dicembre dal Tribunale di Palmi (Rc) in sostituzione all’originaria misura della custodia cautelare in carcere, per spaccio di sostanze stupefacenti. Circa un mese fa, l'uomo aveva già tentato di sottrarsi alla misura in atto e in quella circostanza era stato arrestato dal personale della Squadra Volanti di Gioia Tauro (Rc). Processato per direttissima sabato mattina, il Giudice Monocratico del Tribunale di Spezia ha convalidato l'arresto, ripristinando nei suoi riguardi la detenzione

domiciliare.