Quarantasei nuovi positivi nello Spezzino, attualmente sono oltre 700

La Spezia - Sono 494 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.694 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.027 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia sono 94 i positivi in più nelle ultime 24 ore, a Savona 102, a Genova 250 (219 in Asl3 e 31 in Asl4), alla Spezia 46. Due non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, a livello ligure sono 654 i pazienti ricoverati negli ospedali (sei in meno di ieri), 65 dei quali in rianimazione; isolando il solo dato spezzino i posti letto Covid tutti concentrati al San Bartolomeo di Sarzana sono 63 (uno in più rispetto a 24 ore fa) con sette terapie intensive. I decessi registrati oggi sono dieci, nessuno riguarda lo Spezzino dove rimane il dato di ieri: 416.



Casi attuali per provincia

Savona - 1.329

La Spezia - 771

Imperia - 950

Genova - 3.362

Residenti fuori Regione/Estero 117

altro/in fase di verifica 232

Totale 6.761



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.451

ASL 2 - 1.701

ASL 3 - 1.931

ASL 4 - 470

ASL 5 - 691

Liguria 6.244



Dati vaccinazioni 25/03/2021 ore 16

312.420 Consegnati (fonte governativa)

242.413 Somministrati

78% Percentuale vaccini somministrati su consegnati