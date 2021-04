Qualche positivo in più nello Spezzino, stabile il numero dei ricoverati

La Spezia - Sono 301 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 7.299 molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.871 tamponi antigenici rapidi. Dei 301 nuovi positivi, 36 sono residenti nello Spezzino, che attualmente, riferisce il bollettino regionale odierno, conta 664 positivi totali (11 in più rispetto a ieri); 5.681 (in calo di 49 unità) i positivi a livello regionale. Sono poi 343 i guariti di giornata (89.287 da inizio pandemia) e 9 le schede decesso (di persone tra i 65 e gli 87 anni) riportate oggi dal bollettino, riferite a decessi verificatisi tra San Martino e Villa Scassi in questi giorni (tranne un decesso risalente al 19 marzo). I decessi totali negli ospedali liguri da inizio pandemia diventano quindi 4.172, 444 dei quali verificatisi negli ospedali spezzini.

Sono quindi 546 (-16) i ricoverati positivi al Covid-19 sul territorio ligure, di cui 67 in terapia intensiva. Resta 'pulito' il Sant'Andrea, stabili i numeri al San Bartolomeo, che al momento conta 58 (+1) ricoverati positivi al coronavirus, di cui 9 in terapia intensiva.

Scendono intanto sotto quota 5mila i liguri in isolamento domiciliare, mentre sono 5.911 quelli in sorveglianza attiva, di cui 920 in Asl5.



Vaccini



La Liguria si avvicina alle 600mila dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. Precisamente, riporta il bollettino regionale odierno, la quota attuale è 595.436 (oltre 482mila Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca/Johnson), cioè il 92 per cento delle quasi 650mila dosi ricevute dalla struttura commissariale nazionale. Poco meno di 15mila le inoculazioni delle ultime 24 ore (di cui oltre 1.200 in Asl5). L'azienda sanitaria spezzina, da inizio campagna, ha somministrato poco meno di 70mila dosi, precisamente 69.641. Di queste, quasi 21.300 sono seconde dosi: tanti quindi gli spezzini che hanno chiuso il ciclo vaccinale, poco meno del 10 per cento dei residenti totali. Quasi 184mila i liguri, spezzini inclusi, che hanno concluso il ciclo.