Pusher di strada, una battaglia quotidiana

La Spezia - Questa mattina, agenti della Questura della Spezia hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino

marocchino di 36 anni, pluripregiudicato e già destinatario di recente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Spezia. L'accusa è di spaccio di stupefacenti dopo che l'uomo, alcuni giorni fa, era stato notato da una Volante intento a cedere un piccolo involucro ad un altro cittadino straniero, che si trovava a bordo di un’auto. Controllato

quest’ultimo, un cittadino marocchino di 40 anni regolarmente soggiornante in Italia, effettivamente veniva trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e segnalato quale assuntore alla Prefettura della Spezia. I successivi accertamenti, esperiti dagli operatori, hanno quindi permesso di giungere alla compiuta identificazione dello straniero che aveva ceduto lo stupefacente ed al suo conseguente odierno deferimento.



Controlli antidroga anche nella giornata di ieri, quando personale della Squadra Mobile, nel corso di specifico servizio, ha proceduto a controllare numerose persone, tra le quali un cittadino tunisino di 33 anni, regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, dichiaratamente per uso personale, presso i giardini di via Mazzini, nonché un cittadino italiano 58enne che, alla Chiappa, deteneva un modesto quantitativo di cocaina, sempre per uso personale. Entrambi sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, mentre si stanno stringendo le indagini per risalire agli spacciatori.