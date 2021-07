Provoca un incidente: alcoltest superiore di cinque volte rispetto al consentito

La Spezia - Ha causato un incidente stradale a Marinella ed è stato trovato tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Per questo motivo un 59enne olandese è stato denunciato e la sua patente ritirata. E' il bilancio dell'intervento condotto ieri sera dai carabinieri di Sarzana, dell'Aliquota operativa, che si sono ritrovati nel luogo dell'incidente nel quale sono rimaste coivolte un'Audi A4 e una Golf.

In base agli accertamenti preliminari la prima auto aveva invaso la corsia opposta andando a collidere con quella che proveniva in direzione opposta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Poi sono scattati i controlli dell'alcotest e per i carabinieri il sospetto è diventato conferma: il conducente dell'Audi era positivo. L'uomo è risultato avere un tasso alcolemico di ben oltre cinque volte superiore al limite di legge; è stato così denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.