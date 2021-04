Protagonista della zuffa di Corso Cavour: dopo l'arresto ecco l'accompagnamento al Cpr

La Spezia - Era divenuto noto alle cronache per essere stato protagonista di una lite passata alle vie di fatto con un altro cittadino straniero in corso Cavour, alla presenza di numerosi passanti, tra cui anche diversi minori. Nella circostanza, era stato indagato per il reato di cui all’art.10bis Dlgs 286/98. Ma la sua vicenda non finì con la zuffa pubblica che fece il giro dei social: il giorno seguente fu infatti tratto in arresto, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 30, quando alcuni operatori della Polizia Locale individuavano lo stesso senegalese intento a spacciare nel quartiere Umbertino, e più precisamente nel solito punto di ritrovo, fra via Milano e Corso Cavour.



Il giovane di cui sopra è un cittadino senegalese di 25 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, ricettazione e lesioni personali: la storia finisce con il suo allontamento dal territorio della provincia spezzina: accompagnato nel pomeriggio di ieri preso il CPR di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), ove verranno espletate la pratiche volte al suo accompagnamento nel paese d’origine.



L'operazione, disposta dal Questore della Spezia, è avvenuta a cura del personale dell’ufficio Immigrazione al termine dell’udienza di convalida dell’arresto a carico del medesimo, svoltasi presso il Tribunale spezzino alle 11 di ieri, all’esito della quale il Giudice convalidava l’arresto per spaccio in cui era incorso il cittadino senegalese nella giornata precedente e lo sottoponeva alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia della Spezia. Sempre a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di La Spezia, è stato richiesto all’Autorità Giudiziaria il nulla osta all’espulsione del soggetto, stanti le sue ripetute inottemperanze agli ordini di allontanamento posti in essere nel tempo.