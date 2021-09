Profondo lutto alla Spezia per la morte dell'architetta Francesca Mannocci

La Spezia - Lutto profondo alla Spezia per la morte dell'architetto Francesca Mannocci, scomparsa all'età di 49 anni. La sua morte improvvisa ha segnato profondamente la comunità spezzina e in molti, appresa la sua dipartita, le hanno rivolto un pensiero ricordandola come una donna sempre disponibile oltre che essere una professionista preparatissima. L'architetto Mannocci aveva uno studio in Viale Italia. I funerali si svolgeranno domani alle 11.30 a Porto Venere, località alla quale era legatissima. Francesca Mannocci lascia il marito e il figlio, la famiglia ha chiesto espressamente che vengano fatte donazioni in beneficienza e che non vegano portati fiori. Commosso il ricordo del presidente dell'Ordine degli architetti della Spezia Massimiliano Ali: "La notizia dell’ improvvisa scomparsa di Francesca Mannocci ci colpisce profondamente. Voglio rappresentare a nome mio personale e del Consiglio la più sincera vicinanza al dolore di tutta la famiglia".