Principio di incendio al Persico, squadre sul posto

La Spezia - Principio di incendio al Persico. Le prime segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco alle 15.15 quando alcuni diportisti hanno avvistato dal mare una colonna di fumo in mezzo alla vegetazione, non lontano da un piccolo gruppo di abitazioni. Le squadre di terra dei pompieri, con ulteriori innesti a causa dello stato di grave pericolosità per gli incendi, e i volontari dell'antincendio hanno raggiunto Campiglia e sono scesi lungo il sentiero. Stando a quanto si apprende si tratterebbe di un rogo di piccola entità, sviluppatosi in una zona impervia e nato dalle sterpaglie. Le cause andranno accertate. La notizia è in aggiornamento.