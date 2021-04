Primavera come da copione, piogge e sole per tutta la settimana

La Spezia - Un'altra giornata con cieli molto nuvolosi o coperti con possibilità di deboli piogge, in assorbimento dalla sera che ci accompagneranno verso un mercoledì di sole, ancorché accompagnato dalla residua nuvolosità. Un'alternanza che perdurerà per tutto il resto della settimana, almeno secondo le tendenze relative ai prossimi giorni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16.2°C, la minima di 12.9°C, lo zero termico si attesterà a 2415m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.