Prima settimana di controlli Green pass, dodici sanzioni in stazione

La Spezia - La Polfer della Spezia, nella prima settimana di controlli sul possesso green pass, ha multato 12 persone che viaggiavano a bordo treno sprovviste della necessaria certificazione. Le sanzioni sono state elevate quasi tutte dietro richiesta di intervento da parte dei capitreno che, a bordo dei convogli a lunghi percorrenza, hanno sorpreso, durante le operazioni di controllo dei biglietti, i viaggiatori senza la certificazione verde. Sebbene in possesso del titolo di viaggio, i passeggeri sono stati fatti scendere nella stazione della Spezia dove gli agenti della Polfer hanno proceduto alla loro identificazione. Tra questi, due cittadini di nazionalità straniera, non essendo in regola con le norme sul soggiorno in Italia, sono stati accompagnati in Questura e posti a disposizione dell’ufficio immigrazione. Continuano nel contempo le attività di controllo da parte della Polfer nella stazione del capoluogo spezzino, non solo legate alla verifica dei green pass, ma tese anche prevenire la commissione di ogni forma di reato, tra cui, particolarmente attenzionata negli ultimi tempi, l’abusiva presenza di soggetti che non hanno titolo per stazionare all’interno dello scalo.