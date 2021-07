Preso con un etto di hashish e 7mila euro: arrestato

La Spezia - Lo hanno trovato con un etto di hashish e più di settemila euro in contanti. E’ finita con i domiciliari la vicenda di un 35enne, italiano già noto, e fermato dalla Squadra mobile coordinata dal commissario Lorenzo Mulas al termine di un’articolata indagine.

In una nota della questura si legge: “L’uomo era stato già denunciato dieci giorni fa in quanto resosi responsabile della cessione di circa 100 grammi di hashish ad un acquirente.

In seguito, veniva fatto oggetto di accurati servizi di osservazione e pedinamento da parte della Sezione antidroga, culminati nella perquisizione domiciliare di ieri mattina, ieri, in uno stabile del quartiere di Fossitermi. Durante la perquisizione, occultato in un soppalco del locale adibito ai servizi igienici, veniva rinvenuto un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi: venivano inoltre sequestrati, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente, anche 7.450 euro in contanti, occultati all’interno di un materasso, chiaro provento dell’attività di spaccio in quanto l’uomo non percepisce alcun reddito. Lo stupefacente era destinato al mercato locale”.

“l trentacinquenne, già gravato da precedenti specifici e sottoposto alla libertà controllata, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione della Procura della Repubblica per il rito direttissimo - conclude la nota -.Al termine dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna a carico del soggetto, veniva convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari”.