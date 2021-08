Prende di mira auto in sosta, interviene agente fuori servizio

La Spezia - Nottata movimentata lo scorso weekend per un assistente del Comando di Polizia Locale di Viale Amendola nello scorso weekend. L'assistente, che si trovava libero dal servizio in compagnia di un amico, non ha infatti esitato a fermare un giovane, poi risultato un turista 24enne belga, mentre cercava di aprire delle auto in sosta. A un certo punto il giovane è riuscito nel suo intento, aprendo l'auto di proprietà di una donna, danneggiando il mezzo sulla fiancata. Quindi si è infilato all'interno del veicolo e a cominciato a rovistare. In quel mentre però l'assistente, che nel frattempo aveva richiesto ausilio di altro personale tramite il numero di emergenza 112, in modo da impedire che il reato potesse essere portato ad ulteriori conseguenze, è intervenuto fermando il 24enne, che dopo una violenta colluttazione è stato contenuto fino all'arrivo delle Forze di Polizia.

L'agente della Polizia locale, colpito duramente ad un occhio e alla testa con alcuni calci, è stato medicato presso il locale Pronto Soccorso - per lui sei giorni di prognosi -, mentre il ragazzo belga sarà costretto a soggiornare nuovamente in Italia per affrontare un processo penale per i reati di tentato furto, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica da bevande alcooliche, durante la perquisizione personale eseguita dal personale dell’Arma dei Carabinieri intervenuto in ausilio, è stato trovato altresì in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per la quale i militari procederanno amministrativamente.