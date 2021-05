La Spezia - Al mattino sereno o poco nuvoloso sul Centro-Ponente, residua nuvolosità a Levante; nel corso del pomeriggio rapidi transiti nuvolosi ovunque. Umidità su valori medio-bassi. Venti inizialmente deboli settentrionali in rapida rotazione da sud in mattinata, in generale rinforzo dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare da mosso in rapido aumento a molto mosso al pomeriggio, localmente agitato in serata per onda lunga di libeccio.



(fonte Arpal)