Portafogli rubato a una commerciante, ma dopo due ore la Polizia glielo riconsegna

La Spezia - Ieri mattina, verso le 10.15, la centrale operativa della Questura spezzina ha inviato una pattuglia della Squadra Volante presso un esercizio commerciale in Corso Nazionale in seguito alla segnalazione di un furto appena consumato.

Gli operatori, sentita la titolare, apprendevano che la stessa aveva poco prima subito il furto del portafogli contenente, oltre a vari documenti personali, del contante.

Immediate e positive le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, subito attivata, che permettevano di identificare, rintracciare e indagare in stato di libertà per furto aggravato uno spezzino di 33 anni, tossicodipendente e già gravato da numerosi precedenti di polizia. L’autore risulta tuttora sottoposto alla misura della libertà vigilata, per cui la sua posizione è stata dettagliatamente riferita all’autorità giudiziaria.

Alle 12.30, la vittima del furto è tornata in possesso del portafogli completo dei documenti, ma dal quale l’autore del misfatto era intanto riuscito a sottrarre il contante.