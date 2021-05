Polizia locale, i vice comandanti Pollina e Mozzachiodi vanno in pensione dopo 42 anni

La Spezia - Oggi, in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo comando della Polizia locale in Viale Amendola, lasciano il servizio per un meritato pensionamento, i commissari della Polizia locale Enrico Pollina e Sandro Mozzachiodi.

Dopo ben 42 anni di carriera, dalla gavetta del vigile appiedato fino alla conduzione del corpo quale vice comandante (incarico coperto da entrambi) i due colleghi e amici lasciano la Municipale per intraprendere la carriera di nonni e la già percorsa via dell'ortolano. Entrambe certamente più rilassanti di quella portata avanti sino a oggi.



"A loro vanno i più cari auguri da parte di tutti gli appartenenti al corpo - affermano i colleghi - che certamente rimpiangeranno la professionalità, la disponibilità nei confronti dei colleghi e l'umanità con le quali hanno sempre svolto i loro difficili incarichi. Un forte abbraccio e a presto rivederci in circostanze di convivialità che adesso, le note condizioni non ci consentono."