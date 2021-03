Polizia Locale alle prese con i servizi di contrasto all'abbandono di rifiuti

La Spezia - Continua il servizio straordinario teso al contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte del Comando di Polizia Locale della Spezia. Nel pomeriggio di ieri, incrociando i filmati dei sistemi di videosorveglianza con gli elementi reperiti in loco ed in esito a specifiche indagini, il personale del Comando è risalito all’identificazione dell’autore di un consistente abbandono di rifiuti effettuato in via degli Stagnoni: si tratta del titolare di un esercizio commerciale del levante cittadino, per il quale è scattata una sanzione di 600 euro, come previsto dalla normativa vigente.



Sempre nel pomeriggio, durante controlli veicolari mirati gli agenti della Polizia Locale spezzina hanno intercettato gli autocarri di due ditte intente a trasportare rifiuti non in regola con il formulario di identificazione dei rifiuti: ai titolari delle stesse sono state comminate sanzioni per 3200 euro ciascuno. Nell’auspicio che l’azione repressiva porti ad una maggiore sensibilizzazione di quanti ancora non hanno maturato una coscienza civile all’insegna del rispetto dell’ambiente, si comunica che nei prossimi giorni i servizi saranno ulteriormente rafforzati, anche col fondamentale aiuto del sistema di videosorveglianza cittadina.