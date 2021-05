Poco sole e tante nuvole, potrebbe arrivare anche la pioggia

La Spezia - Il sole del mattino verrà oscurato dalla nuvolosità variabile che si presenterà nelle ore pomeridiane. Dunque al mattino il cielo anche sul resto della Liguria sarà poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con addensamenti via via più consistenti sui rilievi che dalle ore centrali potranno dar luogo a rovesci o temporali anche moderati, più probabili a Levante. Nel corso del pomeriggio fenomeni a carattere irregolare più diffusi ovunque, con locali sconfinamenti che potranno raggiungere la costa del Centro-Ponente in serata.

L'umidità sarà su valori medi, il mare sarà al mattino calmo o quasi calmo, nel pomeriggio generalmente poco mosso. I venti soffieranno al mattino deboli in prevalenza da Sud-Ovest, , nel pomeriggio prosegue la ventilazione debole con locali rinforzi da Sud-Ovest a Ponente.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 14 gradi e una massima di 22°.