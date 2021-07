Pioggia pomeridiana ma è solo di passaggio. Da domani scoppia il caldo

La Spezia - Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Ma il passaggio del brutto tempo non durerà oltre, visto che sono previste schiarite in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C. Con mare mosso, i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. La tendenza è l'assorbimento complessivo degli addensamenti per un weekend di sole e, già da domani, temperature massime oltre i 30 gradi.