Piogge sino al pomeriggio poi la tregua. Ma anche domattina sarà perturbato

La Spezia - Le previsioni si confermano realtà per un venerdì di cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Previsto l'assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata ma la nuvolosità diffusa rimarrà sulle lande spezzine anche domani, sabato, almeno per quel che concerne la mattinata, anche in questo caso senza esclusione di nuove precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.