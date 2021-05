Piogge a singhiozzo, ombrello sempre a portata di mano

La Spezia - Ancora una giornata incerta. Ci svegliamo anche questa mattina sotto cieli molto nuvolosi che rimarranno condizionati per l'intera giornata. Piogge a singhiozzo per tutta la giornata e anche nella notte che verrà mentre da domattina riapparirà il sole consegnandoci un venerdì abbastanza sereno. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16.3°C, la minima di 14.5°C, lo zero termico si attesterà a 2497m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.