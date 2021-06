La Spezia - Domenica di cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampie schiarite ma il passaggio delle nuvole continuerà anche per tutta la mattinata di domani. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4328m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.