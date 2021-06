La Spezia - Paura al Molo per un bimbo di 4 anni. Il piccolo stava giocando con una bicicletta quando è finito con un piedino in mezzo ai raggi. Si è procurato una frattura e sul posto, in pochi minuti sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza della Spezia. L'episodio risale alle 19.30 circa. Il bimbo è stato trasportato in codice giallo al Sant'Andrea della Spezia.