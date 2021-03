Piccolo spaccio ai giardini, denunciati due giovani stranieri

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri, durante i servizi d’istituto, finalizzati anche al controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree ad alta frequentazione giovanile e più precisamente all’interno dell’area dei Giardini Pubblici, nei pressi del monumento a Giuseppe Garibaldi, personale del Comando di Polizia Locale della Spezia, ha proceduto al deferimento in stato di libertà di due ventenni ghanesi, in concorso fra loro, per spaccio di sostanze stupefacenti. Più precisamente gli agenti hanno sorpreso i due durante una cessione avvenuta a favore di una terza persona di nazionalità italiana. L’immediato intervento ha permesso di sequestrare la sostanza stupefacente oggetto della cessione, rivelatasi poi essere hashish, nonché un'altra dose della medesima sostanza celata all’interno degli indumenti di uno dei due indagati, entrambi pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90.

Il cittadino italiano invece, è stato segnalato per l’illecito amministrativo alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti/psicotrope