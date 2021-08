Soluzione che non convince

Soluzione che non convince

La Spezia - Telo nero e qualche passata di nastro da pacchi, così è stato attualmente messo in sicurezza un idrante fuori servizio installato in Piazza del Mercato alla Spezia. Una soluzione che pare proprio non convincere chi opera dietro ai banchi e chi li frequenta, anche perché la 'toppa', oltre al dato estetico, sta offrendo anche appoggio e nascondiglio a rifiuti quali bottiglie e bicchieri.