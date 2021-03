Pestaggio in Corso Cavour, il video finisce online

La Spezia - Violento pestaggio in Corso Cavour alla Spezia davanti agli sguardi attoniti dei passanti. E' quanto avvenuto, in serata, all'angolo di Via Milano dove un uomo è rimasto a lungo a terra, vicino a una panchina, mentre un altro lo prendeva a pugni. Stando a quanto si apprende i due contendenti, entrambi di origine senegalese, sarebbero venuti alle mani dopo una lite sfociata nel violento pestaggio. Dopo il primo intervento di due agenti della Municipale, ai quali si sono aggiunti altri colleghi e Carabinieri, i due uomini sono stati separati e portati via.



La scena si è consumata in mezzo alla strada fra i passanti rimasti immobili e sconvolti da quanto stava accadendo. Tra di loro qualcuno ha ripreso tutto l'accaduto inviando poi il video al gruppo "Welcome to favelas".