Perturbato sino a sabato sera, domenica torna il sole

La Spezia - Nuvole e piogge in alternanza per almeno 40 ore: oggi come domani i cieli non regaleranno squarci di sole che invece torneranno domenica in quella che sarà una giornata di transizione per ritornare poi al bel tempo d'inizio nuova settimana. Nella giornata di domani le precipitazioni si concentreranno comunque nel pomeriggio con assorbimento dei fenomeni nel corso della serata. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.