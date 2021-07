Perde il controllo e va a sbattere contro un'auto appena parcheggiata. Due feriti

La Spezia - Violento scontro nella serata di ieri tra due autovetture nel Viale San Bartolomeo nei pressi della Caserma della Guardia di Finanza. Erano da poco passate le 20 quando una vettura, alla cui guida si trovava una cinquantenne residente in

città, mentre viaggiava verso il centro città, perdeva il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un’altra autovettura, appena posteggiata sul lato monte ed al cui interno era ancora presente la relativa conducente. L’impatto, dovuto a motivi ancora da accertare, è stato violentissimo: è andata letteralmente distrutta la parte anteriore destra del

veicolo in marcia che, privo di controllo, si abbatteva sulla parte posteriore sinistra dell’auto, distruggendola, per poi attraversare con l’energia cinetica residua, tutta la carreggiata del viale fermandosi nella corsia in direzione Lerici.



Un episodio che per fortuna non ha coinvolto altri veicoli che in quel momento percorrevano la strada. Sul posto la pattuglia serale della Polizia Locale giunta per procedere ai complessi rilievi del caso. La conducente dell’auto investitrice veniva trasportata, per le lesioni riportate, al Pronto Soccorso del Sant’Andrea e a suo carico gli agenti della Polizia Locale hanno disposto gli accertamenti per verificare eventuale assunzione o abuso di sostanze alcoliche. La persona a bordo del veicolo in sosta è rimasta invece lievemente ferita, medicata in un secondo tempo dal personale del Pronto Soccorso. Una volta conclusi i soccorsi il lavoro degli agenti non è terminato: la bonifica della carreggiata del

Viale San Bartolomeo e la rimozione con carro attrezzi di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro hanno impegnato gli operatori per tutta la serata. Per quantificare gli ingenti danni ci sarà il tempo per la revisione singola mentre sono ancora in corso gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.