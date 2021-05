Paura a Melara: fiamme in un appartamento, una persona finisce in ospedale

La Spezia - Fiamme in un appartamento in Via dei Pini a Melara. Le fiamme sono divampate dopo le 20 all'interno di una palazzina, da un appartamento posto al terzo piano. Il bilancio è di un ferito, si tratta di un uomo, salvo per miracolo. Stando a quanto si apprende l'uomo si trovava nella stanza da bagno della sua abitazione quando ha sentito un crepitio, si è affacciato e ha visto le fiamme già alte. Non si è perso d'animo ed è riuscito a uscire appena in tempo.

Alla vista del fumo, i residenti avevano già lanciato l'allarme, gli inquilini del palazzo erano usciti e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che ha dato l'ossigeno all'uomo e lo hanno portato in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sono stati controllati anche i parametri di un'altra donna, residente nel plesso, in forte stato di agitazione. Sul posto i Vigili del fuoco, le forze di polizia e alle 21 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.



Sul posto è arrivata immediatamente una squadra della sede centrale con l' APS (auto pompa serbatoio) seguita da una autobotte e dall'autoscala. Così, mentre una parte del personale di occupava dell'estinzione dell'incendio, il resto delle squadre impegnate hanno provveduto all'evacuazione di tutti gli abitanti dei cinque piani della palazzina: ad essere soccorsi anche numerosi animali domestici. Per fortuna, come detto, nessuno dei condomini ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Per ore sono state portate avanti le operazioni di smassamento e ripristino delle condizioni di sicurezza.