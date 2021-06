Pattuglioni a Spezia e Sarzana, controllate oltre sessanta persone

La Spezia - Nella giornata di ieri, il personale della Questura della Spezia, unitamente a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, nonchè di equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno effettuato una serie di controlli e pattugliamenti nel centro città, con focus su quartiere Umbertino, stazione ferroviaria, scalinate storiche, piazza del Bastione, piazza Verdi, parco delle Clarisse, giardini pubblici di via Mazzini.



"Numerosi sono stati i passaggi effettuati dai pattuglioni nelle vie del centro e nella zona bassa di via dei Colli, finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria della ‘zona bianca’, senza rilevare alcuna criticità.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al Porto Mirabello, considerata la presenza di numerose persone in virtù della riapertura dei vari locali presenti nell’area portuale. Nel corso del servizio straordinario, protrattosi fino a notte inoltrata, sono state controllate 43 persone ed 1 pubblico esercizio.

Analogo servizio si è svolto a Sarzana dove personale del Commissariato della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha monitorato le principali vie del centro storico, piazza Battisti, piazza Garibaldi, area Fortezza, area esterna della stazione ferroviaria, senza rilevare criticità.

Nel corso del servizio sono state controllate 24 persone, 6 autoveicoli e si è proceduto al controllo di 4 esercizi pubblici.



Analoghi servizi, predisposti dal Questore della Spezia sulla base delle indicazioni raccolte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, avranno ancora luogo nei fine settimana, sempre con dispositivi interforze mirati ad una intensificazione di controllo nelle aree cittadine a maggior frequentazione, con un monitoraggio del rispetto delle esigenze di contenimento legate all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto".