Pass invalidi falsificato, un altro furbetto pizzicato dalla Locale

La Spezia - I "furbetti" se ne facciano una ragione. La Polizia Locale guidata dal neo-comandante Francesco Bertoneri non molla di un centimetro nella lotta contro gli utilizzatori dei pass invalidi contraffatti. L'ultimo episodio, il terzo in poche settimane, è avvenuto ieri nel quartiere del Canaletto dove gli agenti del Comando di Via La Marmora stavano svolgendo un'azione di monitoraggio sulle auto in sosta, alcune delle quali trovate posteggiati in luoghi non consoni. Proprio mentre stavano multando una di queste vetture, i vigili sono incappati in un pass di difficile interpretazione visto che il parabrezza dell'auto era troppo sporco. Nel frattempo però sul posto è giunto il proprietario della vettura, un uomo di Podenzana classe 1955, che, a richiesta, ha mostrato il documento esposto.



Gli agenti non ci hanno messo molto a capire che in realtà si trattava di una fotocopia a colori su cartoncino plastificato molto fedele all'originale ma con un dettaglio non da poco: mancava l'ologramma antifalsificazione. Dalle ricerche è emerso che l'automobilista era in possesso di quel finto pass in maniera illecita poichè quello orifinale era effettivamente intestato ad un'altra persona, uno spezzino che lo aveva ricevuto dal Comune della Spezia, con scadenza nel 2025. Il podenzanino è stato perciò denunciato per uso d'atto falso e ha ricevuto una sanzione anche per la violazione del Codice della Strada.