Pass disabili falso per parcheggiare, denunciata

La Spezia - Una denuncia penale per uso di atto falso e che prevede fino 16 mesi di carcere. E' quanto rischia una 47enne di Vezzano Ligure per aver esposto un finto pass disabili, sulla propria auto, ancora intestato alla suocera mancata due mesi fa.

E' accaduto ieri alla Spezia dove, nell'ambito di un controllo di settore, la Polizia municipale ha eseguito un controllo in Corso Cavour, nell'area dell'Umbertino. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stata la presenza di un'auto in una zona carico scarico.

Sul cruscotto era presente un pass disabili e poco dopo è arrivata la 47enne che ha riferito di aver parcheggiato pochi minuti prima. Ne sono seguiti ulteriori accertamenti e gli agenti hanno chiesto e ricevuto il pass esposto.



Il documento però era una fotocopia plastificata di un pass, intestato ad un'altra donna deceduta a gennaio. L'utilizzatrice ha spiegato che il tagliando le era stato dato dal suocero, tramite una fotocopia poi plastificata. Un atto non consentito che si è tradotto in denuncia penale che prevede l'uso di atto falso. Il pass è stato sequestrato e l'orginale era stato trattenuto dagli uffici comunali di Vezzano Ligure dove era stato emesso.