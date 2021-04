Pasqua 2020 vs 2021: raddoppiati i positivi ma ci sono meno ricoverati

La Spezia - Sono 412 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.338 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.662 tamponi antigenici rapidi. Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Di questi 88 appartengono all’Asl1 (Imperia), 49 all’Asl2 (Savona), 211 riguardano Genova Metropolitana (174 in Asl3, 37 in Asl4), mentre oggi alla Spezia si contano 63 nuovi Covid positivi. A questi si aggiunge una persona non riconducibile alla residenza in Liguria. Con i nuovi sei decessi registrati i liguri morti con positività al Covid-19 da inizio pandemia toccano oggi quota 3904.



Casi attualmente positivi per provincia

SAVONA - 1791

LA SPEZIA - 990

IMPERIA - 1292

GENOVA - 3708

Residenti fuori Regione/Estero 122

altro/in fase di verifica 240

TOTALE 8.143



Negli ospedali

In tutta la Liguria si contano 756 posti letto dedicati ai pazienti positivi al coronavirus, 26 in più di ieri con 76 terapie intensive. In Asl5 82 persone sono ricoverate con 8 terapie intensive tutte gestite all’ospedale San Bartolomeo di Sarzanaa. Ancora due letti covid al Sant’Andrea.



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1872

ASL 2 - 1949

ASL 3 - 2691

ASL 4 - 424

ASL 5 - 743

Liguria - 7679



Confronto con Pasqua 2020

Pasqua 2020 cadde domenica 12 aprile. Quel giorno la situazione era peggiore negli ospedali visto che i posti letto erano 109 rispetto agli 82 odierni. Migliore invece la situazione nel computo dei positivi generali: oggi se ne contano 990, all’epoca erano 500, secondo i dati di Regione Liguria, 670 secondo quelli della Protezione Civile.