Party a bordo di una nave militare spagnola in arsenale, notte in bianco per i marolini

La Spezia - A mezzanotte "Nel blu dipinto di blu" riecheggiava sulle facciate e tra i carruggi di Marola. E la musica è andata avanti almeno fino alle 3. Una grande festa, a bordo della nave militare Nave Mendez Nunez e ormeggiata in arsenale, al Molo Valicella II ha creato non poca rabbia tra i residenti del borgo, tanto da spingerli a chiamare i Carabinieri.

I militari presenti in arsenale hanno raggiunto il molo dov'è attraccata la nave e hanno chiesto di abbassare la musica. Il silenzio è arrivato, ma era davvero tardi, e il malcontento dei marolini è rimasto. Sull'episodio commentano: "E' una base strategica, quella spezzina, così come ci viene spiegato ogniqualvolta entriamo a San Vito, dovendo esibire documenti e sottoponendoci alla misurazione della temperatura corporea. In compenso si possono organizzare feste danzanti sino a notte fonda...".