Parte la campagna di cowdfounding per sostenere la Locanda del samaritano

La Spezia - La Caritas diocesana ha avviato in questi giorni una raccolta pubblica di fondi a sostegno della locanda “Il samaritano”, ovvero il dormitorio per persone senza fissa dimora che da mesi conosce un continuo incremento di richieste. La raccolta viene fatta con la formula cosiddetta del “crowfunding”, che opera attraverso il sito www.ca-crowdforlife.it. CrowdForLife è lo spazio virtuale del gruppo bancario Crédit Agricole Italia che ha rilevato negli anni scorsi le attività della Cassa di risparmio della Spezia. Il sito è stato pensato come luogo di interazione fra chi cerca fondi per realizzare la propria idea e chi vuole contribuire a sostenerla. Sul sito si viene indirizzati alla pagina “Sostieni la locanda del Samaritano”. Donare è molto semplice: una volta raggiunta la pagina internet della raccolta fondi, si deve cliccare sul tasto “Dona” e scegliere se donare tramite carta di credito o bonifico bancario. I donatori riceveranno conferma dell’operazione tramite mail con in allegato la ricevuta fiscale. La locanda, come è noto, si trova presso la Cittadella della pace di Pegazzano e rappresenta una delle più significative iniziative di Caritas per contribuire a superare le situazioni di disagio sociale.